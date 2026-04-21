Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bozüyük Belediye Meclisi Üyesi Seçkin Aslan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Bozüyük Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyeliği görevinde de bulunan Seçkin Aslan (43) kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozüyük İlçe Özel İdare eski Müdürü merhum Osman Aslan ile Samiye Aslan'ın oğlu olan Seçkin Aslan'ın cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Bozüyük Kasımpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde defnedilecek.