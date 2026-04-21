Van'da ilkbaharın gelişiyle birlikte meyve ağaçları çiçek açarak doğayı renklendirmeye başladı. Kent merkezinde ve alçak kesimlerde badem, kayısı ve erik ağaçlarının açan çiçekleri baharın yüzünü gösterirken, yüksek rakımlı ilçelerde ise kış mevsimi etkisini sürdürüyor.

Özellikle Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar örtüsü halen yer yer kalınlığını korurken, soğuk hava ve zaman zaman etkili olan kar yağışı bölgeyi adeta kış ortasındaymış gibi gösteriyor. Dağlık alanlarda beyaza bürünen manzaralar ile kent merkezindeki çiçek açmış ağaçlar, aynı il sınırları içinde iki farklı mevsimin yaşandığını gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, Van'ın coğrafi yapısı ve rakım farklarının bu tür mevsimsel zıtlıkların yaşanmasına neden olduğunu belirtiyor. Baharın etkisini artırmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde yüksek kesimlerde de karların erimesi ve doğanın uyanmaya başlaması bekleniyor.

'Merkezde bahar coşkusu, yüksek kesimler kış'

Van Gölü havzasında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğa uyandı. Kent merkezinde ve göl kıyısındaki yerleşim yerlerinde: çiğdemler, kayısı ve badem ağaçları beyaz ve pembe çiçekleriyle görsel bir şölen sunuyor. Çatak ve Bahçesaray'da kış mevsimi hakim. Van merkeze sadece onlarca kilometre uzaklıktaki Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ise manzara tamamen farklı. Bu bölgelerde: kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi buluyor.