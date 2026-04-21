Bilecikli sporcu Doruk Yılmaz, Türkiye üçüncüsü oldu.

Diyarbakır Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Gençler A-B Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Doruk Yılmaz, Gençler A kategorisi 81 kiloda mücadele ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Bu önemli başarısıyla bizleri gururlandıran sporcumuzu ve antrenörümüz Burak Buğday'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' dedi.