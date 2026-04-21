Bilecik'te meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü mevkiinde meydana geldi. Çerkeşli Köyü'nde bulunan tarlasında traktör ile çalışan H.U., arazinin eğimli olması sebebiyle aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilip takla atarken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.