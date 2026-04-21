Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı' kapsamında desteklenen proje çerçevesinde, Eskişehir'de kadın üreticilere yönelik önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, 'Bozkırlar Altın Otu ile Ölümsüzleşiyor' konulu bir günlük eğitim toplantısı düzenlendi. Eğitimde, tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve sahada yaygınlaştırılması hedeflendi.

Proje doğrultusunda; Alpu ilçesi Karakamış Mahallesi, Tepebaşı ilçesi Musaözü Mahallesi, Sivrihisar ilçesi Mülk Mahallesi, Sarıcakaya ilçesi Mayıslar Mahallesi ve Han ilçesi Gökçekuyu Mahallesi'nde toplam 4 dekar alanda uygulama yapılacak. Çalışma kapsamında 5 kadın çiftçiye toplam 8 bin 200 adet altın otu fidesi dağıtılacak.

Proje ile bölge tarımında alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması, kırsalda kadın üreticilerin üretim süreçlerine daha aktif katılım sağlaması ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Proje sayesinde hem kadın çiftçilerin ekonomik gücünün artırılmasının hem de Eskişehir tarımında sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.