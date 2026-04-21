Erzincan ilinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şehit Polis Memuru Yusuf Ocak'ın sene-i devriyesi münasebetiyle, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ailesine yönelik vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Mehmet Tanas, Müdür Yardımcısı Duygu Esen ve Meslek Elemanı Şefika Bilanik tarafından yapılan ziyarette, şehidin kardeşi Sinan Ocak'ın görev yaptığı okulda aile ile bir araya gelindi. Ziyarette şehit ailesine destek ve vefa duyguları bir kez daha ifade edildi. Ziyaret kapsamında şehit Yusuf Ocak rahmet ve minnetle anılırken, aile bireylerine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Müdürü Nejat İlhan ise yaptığı açıklamada, 'Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz' dedi.