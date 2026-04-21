Bilecik'te Kaliteli Asayiş ve Akıllı Analiz Ağı Uygulamasının (KAAN) geliştirilmesine yönelik kritik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KAAN Uygulamasının geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli Polis Başmüfettişleri İsmail Terzi ve Sait Kartopu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nde birim amirlerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda uygulamanın mevcut durumu, sahadaki işleyişi ve geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.