Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcu Haticenur Göktaş, Türkiye Judo Şampiyonu oldu.

Karaman'da düzenlenen Üniversiteliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda +78 kg kategorisinde mücadele eden Haticenur Göktaş, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye birinciliğini elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Bu büyük başarıyla bizleri gururlandıran sporcumuzu ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' dedi.