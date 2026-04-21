Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı judo sporcusu Şevval Yağmur Tunca, Türkiye üçüncüsü oldu.

Karaman'da düzenlenen Üniversiteliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Şevval Yağmur Tunca, 57 kg kategorisinde mücadele ettiği şampiyonada rakiplerini geride bırakarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Bu önemli başarısıyla bizleri gururlandıran sporcumuzu ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' dedi.