Bilecikli sporcu Belinay Aydemir, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Eskişehir'de düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Atletizm Küçükler-Yıldızlar Grup Müsabakalarında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Belinay Aydemir, fırlatma topu branşında grup ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Elde ettiği dereceyle 9-10 Mayıs tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Sporcumuzu ve antrenörümüz Sercan Ocak'ı tebrik eder, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar dileriz' dedi.