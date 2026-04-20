Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu tarafından velilere yapılan duyuruda 20 Nisan 2026 tarihi itibarı ile alınan güvenlik tedbirleri belirtilerek veliler ve öğrencilerin uyması istendi.

Okul Müdürü Oktay Turinay tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

'Öğretmenlerimizle görüşmek için mutlaka https://okul randevu.meb.gov.tr/ adresi üzerinden randevu alınız. Randevusu olmayan veli kesinlikle içeri alınmayacaktır. Görüşmeye gelirken mutlaka kimliğinizi getiriniz. Geçerli görülen sebeplerden dolayı eve gitmesi gereken öğrenciyi güvenlik kulübesi önünde bekleyiniz. Hiçbir şekilde katlara çıkmanıza ve sınıflara girilmesine izin verilmeyecektir. Hastane randevusu olan öğrencinin randevu günü okula gelmesine gerek yoktur. Sonraki iş günü raporunu ve sevkini ilgili müdür yardımcısına teslim eder. Özel nedenlerden dolayı izin almanız gerekiyorsa öğrencinin anne ve babası gelmesi gerekir. (abi, abla, kuzen, akraba gibi kişiler kabul edilemez). Önceden ebeveynleri tarafından veli olarak tanımlananlar haricinde kimse öğrenci almaya gelemez. Sabah erkenden okula gelen öğrenciler katlara çıkarılamayacak olup bahçe veya okul kantininde bekleyecektir. Öğrencinin tanınması için okula okul kıyafeti ile gelmeyen öğrenci okula alınmayacaktır. Hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Okul bahçe kapısı servis girişleri için sabah ve çıkışta açılacaktır. Onun dışında kapalı kalacaktır. Veli araç girişi okula kesinlikle yasaktır.'

'Alınan tedbirlere bizimle birlikte uymanızı rica ederiz''

Konuya ilgili olarak Okul Müdürü Oktay Turinay, 'Okula atandığımız tarihten itibaren disiplini, okul kıyafeti ve güvenlik konusunda hep tedbirlerimizi aldık. Okul bahçemizin demirlerini yükselterek çim çit malzemesiyle kapladık. Bahçe kapımızı şifreli hale getirdik şifreli kapı kilidi ve manyetik göstergeç anahtarlık yaptırdık. Kılık kıyafet konusunda da sık sık denetleme yaptık. Okul başlangıç saatinden 10 dakika sonrasında yoklama alınıp okula gelmeyen öğrenci listesi velilerimize gönderilmektedir. Ayrıca her gün okul çıkışında nöbetçi müdür yardımcısı Arkadaşımız ve nöbetçi öğretmen arkadaşlarımız bahçe çıkış kapısında öğrencilerimizin okuldan sorunsuz ayrılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Okul güvenliğimiz hususunda özveri gösteren idareci arkadaşlarıma ve öğretmen Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik tedbirlerimiz geleceğimiz olan öğrencilerimiz içindir. Bu konuda alternatif üretmeye çalışmak, öğretmenlerle tartışmak yerine alınan tedbirlere bizimle birlikte uymanızı rica ederiz'' dedi.