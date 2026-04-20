Eskişehir'de ormanın içinde bulunan ve yeraltı kaynağından çıkan doğal maden suyu çeşmesi havaların ısınması ile vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Sarıcakaya ilçesinin Laçin Mahallesinde bulunan mesire alanında bulunan ve doğal kaynak maden suyunun aktığı çeşme vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri şişleri akan maden suyu ile doldurmayı ve güzel havada alanda piknik yapmayı ihmal etmiyor. Ayrıca alanda şehir dışından veya merkezden gelen vatandaşların eşsiz doğada ise kamp yaptıkları gözlendi.