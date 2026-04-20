SAMSUN (İHA) - Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tamamını karşılıyor.

Canik Belediyesi, eğitime yönelik imza attığı projelere yenilerini ekliyor, öğrenci ve aile bütçesine katkı sunan destek programlarını sürdürüyor. Burs desteğinden, YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilere başarı ödüllerine kadar eğitim, bilim ve teknoloji alanında adından söz ettirmeye devam eden Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödüyor. Üniversite öğrencilerinin evlerinde kullandığı elektrik, su ve doğal gazın tüm faturalarını karşılayan Canik Belediyesi, örnek olan bu desteğiyle öğrencilerin ve ailelerin eğitim bütçesine katkı sağlıyor. Eğitime yönelik destekleri ve projeleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Canik'imizdeki üniversite öğrencilerimizin faturalarını karşılamaya devam ediyoruz' dedi.

Eğitim hayatının her aşamasında öğrencilerin yanında olmayı sürdürdüklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Canik'imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Eğitim yolculuğu boyunca gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Canik'imizde ikamet eden üniversite öğrencilerimizin elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tamamını karşılamaya devam ediyoruz. Hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim bütçelerine katkı sunmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz bu desteğimizi, 4 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Eğitim dostu belediye ünvanımızla eğitime yönelik örnek projelerimize ve öğrencilerimize yönelik destek programlarımıza yenilerini ekliyoruz' diye konuştu.