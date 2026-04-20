Şahinkaya Eğitim Kurumları, Model Birleşmiş Milletler (MUN) geleneğini bu yıl da güçlü bir organizasyonla sürdürmeye devam ediyor.

Şahinkaya Eğitim Kurumları MUN Kulübü tarafından ve Natillus aracılığı ile ilk kez uluslararası düzeyde öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Junior MUN (JMUN) Konferansı Academy Kampüs'te gerçekleştirildi. Bu yılki JMUN Konferansında Şahinkayalı öğrencilerin uluslararası misafirleri de yer aldı. Seva Holding bünyesinde faaliyet gösteren eğitim turizmi şirketi Natillus'un Spring Break programı kapsamında Türkiye'ye gelen, Rusya'nın üç farklı şehrinden 18 öğrenci de konferansa aktif olarak katılım sağladı.

Üç gün boyunca farklı komitelerde delege olarak yer alan Rus öğrenciler, Türk öğrencilerle birlikte çalışarak etkin bir iletişim ve iş birliği ortamı oluşturdu. Bu etkileşim, konferansın uluslararası niteliğini güçlendirirken, katılımcılara kültürler arası anlayış ve küresel bakış açısı kazandırdı.

Dünya sorunlarına çözüm aradılar

Konferans kapsamında ele alınan başlıca konular arasında; tehlike altındaki kültürel kimliklerin korunması, uzayda sürdürülebilirlik ve güvenlik, doğal afetlerin sosyo-ekonomik etkileri, nükleer atıkların çevresel riskleri ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan çevresel tahribat yer aldı.

Şahinkayalı ve misafir öğrenciler, Birleşmiş Milletler'in UNOOSA - Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi, UNEP - Birleşmiş Milletler Çevre Programı, IAEA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, SOCHUM - Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite ve UNDRR - Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisi komitelerinde aktif rol üstlendi.

Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, 'Eğitim turizmi şirketimiz Natillus ile yurt dışından gelen öğrencilerimize hem eğitim anlayışımızı tanıtma hem de ülkemizin kültürel zenginliklerini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Rusya'dan gelen öğrencilerimiz bu defa Şahinkaya MUN Kulübü'nün ortaokul öğrencilerimizle gerçekleştiği Junior MUN konferansına da katıldılar. Öğrencilerimizin uluslararası farkındalık kazandıkları, diplomasi becerilerini geliştirdikleri ve dünya meselelerine çözüm ürettikleri bu değerli platformda, dünyanın farklı ülkelerinden akranlarıyla birlikte yer almalarından büyük bir gurur duyuyoruz' dedi.

16 yıllık gelenek

2010 yılında kurulan Şahinkaya MUN Kulübü, 2012 yılında katıldığı ilk ulusal organizasyonla yolculuğuna başladı. O tarihten bu yana katıldığı sayısız organizasyonda sayısız ödül kazanan Şahinkaya MUN topluluğu Cambridge MUN, Harvard MUN, London International MUN, NATO sponsorluğunda düzenlenen MUNLaws gibi organizasyonlardan özel davet alarak başarısını uluslararası düzeye çıkarmıştır.

Model United Nations (MUN), lise öğrencilerinin farklı komitelerde belirli ülkeleri temsil ederek ve onların politikasına uyarak, dünyada olan bazı sorunları konuşup çözmeye çalıştığı uluslararası bir etkinliktir.