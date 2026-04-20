AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un oynayacağı play-off maçlarından önce 5 milyon TL'lik primi takım kaptanlarına teslim etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Eskişehirspor'un eski başkanı Nebi Hatipoğlu, tesislere gelerek burada antrenman yapan futbolcularla bir araya geldi. Play-off maçları öncesi futbolcular teknik ekip başkan ve Milletvekili Hatipoğlu edilen duaya 'amin' dedi. Daha sonra kulüp binasına geçen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor kulüp başkanı Ulaş Entok ve kaptan futbolcuların katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Hatipoğlu, siyah-kırmızılı camiaya futbolculara moral vermek amacıyla 5 milyon TL tutarındaki bloke çeki takım kaptanlarına verdi. Ayrıca Hatipoğlu, klübün belirlediği 15 milyon prim için kentin önde gelenlerine 'destek' çağrısında bulundu.

'5 milyon lira prim veriyorum'

Toplantıda konuşan Nebi Hatipoğlu, 'Bu sene maalesef sona şampiyonlukla ulaşamadık. Komşu şehrimiz Kütahya 2. Lig'e direkt çıktı. Tabii onları da kutluyoruz buradan. İkinci olarak play-off'a gittik ve ilk maçları hep deplasmanda, ikinci maçları kendi sahamızda oynayacağız. Bu bence çok büyük bir avantaj. Bu avantajı lehimize kullanarak finale çıkmak istiyoruz. Bu doğrultuda ben, Eskişehirspor'un eski başkanı ve her zaman yanında olan bir şehir milletvekili olarak bugün Eskişehirspor'un şampiyonluğuna bir prim açıklamak istiyorum. Bu primi de Eskişehirspor kaptanlarına teslim etmek istiyorum. Buyurun kaptanım. Eskişehirspor bu sene bir üst lige çıkarsa, Nebi Hatipoğlu olarak ben size 5 milyon lira prim veriyorum. Bu da bloke bir çektir, karşılığı bankaya yatmıştır. Siz şampiyon olduğunuz gün bunu bozdurabilirsiniz. Hayırlı olsun' diye konuştu.

'15 milyonun tamamlanması için bugün bir kampanya başlatıyorum'

Eskişehirspor için yönetimin düşündüğü primin 15 milyon lira olduğunu sözlerine ekleyen Hatipoğlu, 'Bunun 5 milyonunu ben bugün takdim ettim. Şehrin diğer seçilmişleri, atanmışları, diğer Eskişehir'in ileri gelenlerinden bu 15 milyonun tamamlanması için bugün bir kampanya başlatıyorum. Ben Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi başkanları ile görüştüm. Hepsinden de olumlu yanıt aldım. İnşallah benim bu başlangıcımla birlikte onlar da yarın itibarıyla odalarımız bu açıklamaları yapacaktır. Belediye başkanlarımızın bazılarıyla görüştüm. Onların da bu desteği önemli. Onların da destek vermesini bekliyoruz. Eskişehir'in iş adamları var, sanayicileri var, eski belediye başkanları var; bunlardan da Eskişehirspor'un bu 15 milyon vereceği primine desteklerini burada bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Benden ne isterseniz yapmaya hazırım' dedi'

Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ise Hatipoğlu'na teşekkür ederek, 'Vekilimizin bugün başlatmış olduğu kampanya gerçekten çok önemli. Vekilimiz, bizim vekilimiz, eski kulüp başkanımız ama her şeyden öte bizlere, özellikle yönetim kuruluna abiliğini hiçbir zaman esirgemedi. Ne zaman arasak 'Ben buradayım' dedi. 15 Mayıs'a kadar 'Benden ne isterseniz yapmaya hazırım' dedi. Onun da ilk göstergesi olarak zaten vekilimiz kaptanlarımıza çeki teslim etti. Bundan sonra bu desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bizler de şehrin önde gelenlerini, odaları, sivil toplum kuruluşlarını ve şehrin önde gelen iş insanlarını bu prim kampanyasına davet ediyoruz. Vekilimizin de söylediği gibi lig atlamamız gerekli. Lig atladıkça gelirlerimiz artacaktır. Ondan sonra Eskişehirspor'un inşallah geleceğini de hep birlikte planlamaya başlayacağız' dedi.