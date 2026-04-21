Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadelede Biz de Varız' başlıklı toplantı ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülay Sain Güven ve Doç. Dr. Nursel Çalık Başaran davetli olarak katıldı. ESOGÜ Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gülcan Kalender Güleç'in başkanlığındaki oturumun ilk konuşmacısı olan ESOGÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Leman Deniz Tarlacık, 'Bağımlılık; 5N1K' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında bağımlılığın; zararlarının fark edilmesine rağmen madde kullanımının sürdürüldüğü, beyinde ödül, kontrol ve stres sistemlerinde nöroadaptasyon süreçleriyle ilerleyen kronik, tekrarlayıcı bir beyin hastalığı olduğunu söyledi. Kronik kullanım sürecinde madde alımının, başlangıçtaki haz arayışından uzaklaşarak yoksunluk belirtilerini gidermeye yönelik bir örüntüye dönüştüğünü belirten Öğr. Gör. Dr. Leman Deniz Tarlacık, bağımlılık tedavisinde yargılayıcı tutumlardan kaçınılması ve sürecin multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Ardından ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız 'Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Kronik Hastalık Oluşumuna Etkileri' başlıklı sunumunu yaptı. Prof. Dr. Pınar Yıldız sunumunda; kronik hastalıkların oluşmasında sedanter yaşam, aşırı yeme, obezite, sigara ve alkol gibi risk faktörlerinin tekrar eden ve zarar verici alışkanlıklar olarak rol oynadığını, ortak mekanizmalarla bağımlılık sürecine dönüştüğünü ve aynı zamanda bağımlılığın sürekli ve düşük düzeyde devam eden inflamasyonun da hem tetikleyicisi hem de sebebi olabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Pınar Yıldız özellikle klinik branş hekimlerinin hastalıkların tedavisinde davranışların nedenlerini sorgulaması gerektiğini ve davranış değiştirmeye yönelik özel çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Son konuşmacı olan Doç. Dr. Nursel Çalık Başaran ise olgu örnekleriyle aynı zamanda bağımlılıkları da olan kronik hastalık sahibi bireylerin tedavi süreçlerini yönetirken çoğu zaman gözden kaçan ancak dikkat edilmesi gereken önemli noktaları aktardı. Doç. Dr. Nursel Çalık Başaran özellikle bağımlılıkla mücadelenin çok önemli olduğu bir dönemde olduğumuzu belirterek bu konuda toplumsal bir mücadele gerektiğini vurguladı.

Etkinlik soru-cevap bölümü ile sona erdi.