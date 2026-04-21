Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda yollarını kaybederek mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Servetiye Cami Mahallesi Beşkayalar Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda yürüyüş yapan yabancı uyruklu R.C. (23), N.M. (22) ve F.S. (23) yollarını kaybetti. Mahsur kalan gençler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süren arama çalışmalarının ardından şahıslara ulaşıldı. Yapılan çalışma ile mahsur kalan 3 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.