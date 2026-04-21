Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, akne oluşumunun nedenleri ve etkili tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aknenin oluşum sürecine değinen Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, yağ bezlerinin aşırı çalışması, gözeneklerin tıkanması, bakteri artışı ve iltihaplanmanın temel faktörler arasında yer aldığını belirtti. Özellikle hormonal değişimlerin bu süreci tetiklediğini ifade eden Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, aknenin sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yanlış ürün kullanımı ve bilinçsiz uygulamaların akne şikâyetlerini artırabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, 'Her bireyin cilt yapısı farklıdır. Bu nedenle tedavi sürecinde kişiye özel yaklaşım büyük önem taşır' dedi.

Akne tedavisinde topikal uygulamalar, sistemik tedaviler ve dermatolojik işlemlerin birlikte değerlendirilebildiğini belirten Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, düzenli cilt temizliği, dengeli beslenme ve stres yönetiminin de tedavi sürecine katkı sağladığını ifade etti.

Erken dönemde uzman desteği alınmasının önemine işaret eden Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, 'Zamanında başlanan doğru tedavi ile hem akne kontrol altına alınabilir hem de kalıcı iz oluşumu önlenebilir' açıklamasında bulundu.