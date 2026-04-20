Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 37'ye yükseltirken, Kayserispor ise 23 puanda kalarak haftayı 17. sırada kapattı. Maçın ardından konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erling Moe, 'Bugün performansımızdan dolayı kötü hissediyoruz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kolay goller yedik. Çok hata yaptık, geri dönmekte sıkıntı yaşadık. Hala şansımız var. Önümüzde zor maçlar var. Çok çalışıp önümüzdeki maçlar istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Oyuncular her şeyi yapmaya çalıştı. Oyuncuların düştük mantalitesine girdiğini düşünmüyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Son maçlarda koaly goller yedik. Bu da özgüven kaybına neden oldu. Oyuncuların bazı performanslarından memnunum ama kolay goller yiyince takımda düşme ve özgüven eksikliği oluyor. Önümüzdeki maçlar için bu konulara daha çok çalışıp istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Maçlarda taraftarlarımızı görmek isterdik, bugün yasaktan dolayı taraftarlarımız yoktu. Bu yanlış bir durum, bundan mutlu değiliz. Taraftar bu işin bir parçası. Gelecekte bunu değiştirmek gerekiyor. Bizim taraftarlarımızın da Gaziantep taraftarlarının da statta olması gerekiyor. Ben ligin güçlü ve yarışmacı bir lig olduğunu düşünüyorum. Bunun da en önemli parçası taraftarlar. O yüzden bu tarz yasak durumlarını desteklemiyorum ve katılmıyorum' ifadelerini kullandı.