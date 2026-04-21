Ayvalık Ticaret Odası, bu yıl 22-26 Nisan tarihleri arasında 14. kez kapılarını açan ve 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganıyla Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde, Türkiye'nin yerel değerlerini buluşturan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)'e katılıyor. Ayvalık Ticaret Odası, fuarda Türkiye'de ilk kez zeytinyağında uygulanan tüketiciyi ve Ayvalık Zeytinyağı'nı koruma altına alan karekod sistemini tanıtacak.

'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganıyla Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenen YÖREX, 14. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 70 ilden 500'den fazla katılımcıyla 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda, Ayvalık Ticaret Odası da 6 seçkin firmasıyla 2. Hall'de yer alıyor. Ayvalık Ticaret Odası'nın yoğun çalışmaları sonucunda hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk kez uygulanan karekod sistemi, YÖREX'te tanıtılıyor. Bu sistem sayesinde tüketiciler, coğrafi işaretli Ayvalık Zeytinyağı'nın serüvenini tarladan sofraya kadar tüm aşamalarıyla takip edebiliyor. Proje, sadece bir takip sistemi olmanın ötesinde, sektörün en büyük sorunlarından biri olan taklit ve tağşişin önüne geçerek Ayvalık Zeytinyağı'nın global marka değerini koruma altına alıyor. Aynı zamanda tüketiciye de güven veriyor. Fuar kapsamında Ayvalık Ticaret Odası çatısı altında yer alan 6 seçkin firma, dünyanın en seçkin zeytinyağları arasında gösterilen bölgenin eşsiz aromasına sahip ürünlerini sergiliyor. Fuarda aynı zamanda duyusal analiz konusunda Türkiye'de akredite olmuş yalnızca 3 kurumdan biri olan ATOLAB (Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvarı) da yer alıyor. Bilimsel verilerle kalitesi tescillenen Ayvalık Zeytinyağı, fuar boyunca tadım etkinlikleri ve profesyonel sunumlarla ziyaretçilerle buluşuyor. Fuar öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, 'Bu yıl YÖREX'e sadece ürünlerimizle değil, üreticimizi ve tüketicimizi koruyan teknolojik vizyonumuzla geldik. Türkiye'de ilk kez kullanılan karekod uygulamamızla, coğrafi işaretli zeytinyağımızın her damlasının güvenilirliğini garanti ediyoruz. ATOLAB'ın bilimsel desteği ve firmalarımızın vizyonuyla, Ayvalık Zeytinyağı'nı dünya standartlarında bir koruma kalkanına aldık' dedi.