Aras Elektrik, Erzurum'da enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2013 yılından bu yana hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, 2026 yılı için planlanan yatırımlar da dahil edildiğinde toplam yatırım tutarı 16 milyar 694 milyon TL'ye, bakım harcamaları ise 2 milyar 411 milyon TL'ye ulaşmış olacak.

Yapılan yatırımlar ve teknolojik gelişmeler sayesinde arıza yönetiminde önemli bir dönüşüm sağlandı. Geçmişte ortalama 4,61 saat süren arıza giderme süresi, gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte 1,72 saate düşürüldü. Bu iyileşme ile arızalara müdahale süresinde yüzde 63 oranında başarı elde edildi.

Kayıp Kaçak Oranı Yarıya Düştü

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaların bir diğer önemli sonucu ise kayıp kaçak oranında yaşanan düşüş oldu. 2013 öncesinde yüzde 24 seviyelerinde olan oran, bugün yüzde 12 seviyelerine gerileyerek daha verimli bir dağıtım yapısına geçiş sağlandı.

Aydınlatmada Geniş Hizmet Ağı

Erzurum genelinde 113 bin 198 adet sokak lambası ile aydınlatma hizmeti sunulurken, oluşabilecek arızalara hızlı müdahale edilerek şehir yaşamının güvenliği ve konforu destekleniyor. Aydınlatma altyapısında yürütülen çalışmalarla enerji verimliliği yüksek sistemlerin yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Güçlü ve Yaygın Altyapı

Altyapı yatırımları kapsamında Erzurum genelinde 20 bin 62 kilometrelik dağıtım ağı, 398 bin 745 adet direk, 9 bin 524 adet elektrik dağıtım kutusu ve 7 bin 198 adet trafo ile geniş ve güçlü bir şebeke yapısı oluşturuldu. Bu sayede hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde enerji arz güvenliği önemli ölçüde artırıldı.

'Erzurum'un Enerji Altyapısını Güçlendirmeye Devam Ediyoruz'

Erzurum İl Koordinatörü Ahmet Atmaca, yürütülen çalışmalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: '2013 yılından bu yana Erzurum'da enerji altyapısını güçlendirmek adına planlı ve kapsamlı yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Arıza müdahale sürelerindeki iyileşme ve kayıp kaçak oranlarındaki düşüş, sahadaki çalışmalarımızın en somut göstergeleridir. Hedefimiz, Erzurum'un her noktasına kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunmak.'