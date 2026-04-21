Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yağışların ardından Ardıl Çayı yıllar sonra yeniden akmaya başladı. Çayın yeniden canlanması, hem mahalle sakinlerini hem de bölgedeki çiftçileri sevindirdi.

Araban ilçesinde sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan sağanak yağışlar, Ardıl Barajı'ndaki su seviyesini artırdı. Barajın dolup taşması sonucu fazla suların çay yatağına ulaşmasıyla Ardıl Çayı yeniden akmaya başladı.

Kırsal Köklüce Mahallesi sakinleri, 2017 yılında barajda su tutulmaya başlanmasının ardından çayın kuruduğunu belirterek, yıllardır çay yatağında su görmediklerini ifade etti. Vatandaşlar, çayın kurumasının bölgedeki meyve ağaçlarını olumsuz etkilediğini ve bazı ağaçların susuzluk nedeniyle kuruduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinleri, '2013 yılında yapımına başlanan Ardıl Barajı'nda 2017 yılında su tutulmaya başlandı. 2020 yılında ise barajdan alınan suyla mahallemizde bulunan 25 bin 730 dönümlük tarım arazisinde sulu tarıma geçildi. Ancak bu süreçte çayımız kurudu. Bu yıl yağışların artmasıyla baraj taştı ve çayımız yeniden akmaya başladı. Bu durum bizleri çok mutlu etti' dedi.

Yeniden akmaya başlayan çay, mahallede sosyal hayatı da hareketlendirdi. Vatandaşlar, çay kenarında çadır kurarak kamp yapmaya başladı. Çayda tuttukları balıkları pişirerek eski günleri yad ettiklerini belirten mahalle sakinleri, çayın bundan sonra da kurumamasını temenni etti.