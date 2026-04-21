Elektrik dağıtım faaliyetlerinde yüksek verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği esas alan OEDAŞ, bu kapsamda akıllı şebeke yatırımları ve bakım-onarım çalışmaları yürütüyor. 2026 yılı boyunca da çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 'Şebekemizi hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize ederken enerji verimliliğini artırıyor ve kaynakların daha verimli kullanıldığı bir altyapı kuruyoruz' dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta faaliyet gösteren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), her geçen dönem gelişen bölgede daha güçlü, esnek ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Elektrik dağıtım ağının yenilenmesi, genişletilmesi, bakımı ve onarımını gerçekleştiren şirketin çalışmalarını ve gelecek dönem hedeflerini OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın anlattı.

'2025 yılında 5,2 milyar liralık yatırım yaptık'

Bölgede 2017 yılından bu yana hizmet verdiklerini hatırlatan Yalçın, 'O tarihten bu yana bölgemizdeki elektrik dağıtım ağının yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik çalışmalarımızla bir yandan verimliliği artırırken diğer yandan da beş ilimizin ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunuyoruz. 2017-2025 yılları arasında toplam 31,3 milyar TL tutarında şebeke ve teknoloji yatırımı gerçekleştirdik, bölgedeki binlerce kişiye dolaylı istihdam sağladık. Yalnızca 2025 yılında yaptığımız 5,2 milyar liralık yatırımla 630 kilometre enerji nakil hattı, 900 kilometre yer altı şebeke ve 240 adet yeni trafo tesis ettik. 2026 yılında da yatırımlarımız devam edecek. Şebekemizi hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize ederken enerji verimliliğini artırıyor ve kaynakların daha verimli kullanıldığı bir altyapı kuruyoruz' dedi.

'Arıza oluşmadan müdahale etmeye odaklanıyoruz'

Bakım ve onarım çalışmalarına da değinen Yalçın şöyle devam etti:

'Elektrik dağıtım şebekeleri; binlerce kilometrelik hattı ve ekipmanlarıyla devasa bir yapı. Şehir merkezlerinden ormanlık alanlara kadar her noktada varız. Dolayısıyla mevsim şartları ve diğer dış faktörlerden bu yapıyı korumak, enerji arzının sürekliliğini sağlamak ve verimliliği artırmak için ekiplerimizle yılın her günü sahadayız. Planlı bakım ve onarım çalışmalarımızla arıza oluşmadan müdahale ediyor, şebeke direncini en üst seviyede tutuyoruz. Yalnızca 2025 yılında; 260 kilometre alçak gerilim havai hat, 18 kilometre orta gerilim havai hat, 4 bin 886 adet alçak gerilim direği, 425 adet orta gerilim direği, 225 adet modüler hücre, 253 adet dağıtım trafosu, 2 bin 186 adet aydınlatma armatürü ve 7 kilometre yer altı kablosu yenileme çalışmasının yanı sıra 2 bin 390 adet DM/İM/KÖK bakım-onarımı yaptık.'

Arıza, bakım ve onarım çalışmalarında yeni teknolojilerden yararlandıklarını ifade eden Yalçın, 'Arızaların tam ve kesin olarak tespit edilebilmesi için izolatörleri akustik kamera; dağıtım panolarının tüm bağlantılarını ise termal kamera ile gözlemliyoruz. Orta gerilim hücrelerinin kablo bağlantılarındaki sorunların hücre kapağı açılmadan giderilmesi için kısmi deşarj cihazı kullanıyoruz. İletim hatlarındaki bağlantı noktaları ve havai hatlı şebekelerde arıza oluşturabilecek unsurların kontrolü için ise dronlardan yararlanıyoruz.' diye konuştu.

Yalçın tüm bu çalışmaların neticesinde enerji arzının sürekliliği, verimliliği ve güvenliğinin yanı sıra izolasyon uygulamalarıyla çevre ve ekosistem dostu uygulamaları da hayata geçirdiklerini vurguladı.