Antalya'da il genelinde konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarına yönelik son iki haftada geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından, mevcut asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ile halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önlenmesi, suça karışan kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü. Bu çerçevede, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılan eş zamanlı denetimlere 93 ekip ve 222 personel katıldı. Denetimlerde toplam, bin 790 konaklama tesisi, 24 günübirlik adres (kayıtsız faaliyet yürüttüğü değerlendirilen) ve 179 araç kiralama firması kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) üzerinden anlık veri göndermediği tespit edilen 2 işletmeye ve Araç Kiralama Bilgi Sistemi (KABİS) kayıtlarında gerçeğe aykırı bilgi bulundurduğu belirlenen 6 işletmeye cezai işlem uygulandı.