Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Motodrag Şampiyonası 2. Ayak yarışları, ikinci gününde yerini heyecanlı yarışlara bıraktı.

Kepez Belediyesi'nin Yeni Drag Pisti, Türkiye Motodrag Şampiyonası 2. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Dün gerçekleştirilen antrenman ve sıralama turlarının ardından sporcular, bugün dereceye girebilmek için pistte kıyasıya mücadele ediyor. Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerinde bulunan pistte gerçekleştirilen yarışlar, motor sporları tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Sabah saatlerinde başlayan yarışlarda sporcular, saniyeler içinde sonuçlanan drag mücadelelerinde en iyi dereceyi elde etmek için gaza basıyorlar.

Şampiyona kapsamında Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar kategorilerinde yarışlar düzenleniyor. Sporcular hem motosikletlerinin performansını hem de sürüş becerilerini ortaya koyarak dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Türkiye Motodrag Şampiyonası 2. Ayak yarışlarının tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular düzenlenecek ödül töreninde kupalarına kavuşacak.