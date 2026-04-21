Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücretine uygulama planına karşı olduğunu işaret ederek, 'Seyir özgürlüğünün yerinin 'geçiş ücreti' sistemiyle değiştirilemeyeceği açık' dedi. Kallas ayrıca İran ile ABD arasında yarın sona erecek ateşkesin, diplomatik bir çözüm bulunana kadar uzatılmasını umduğunu ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bugünkü toplantıda öncelikle Ukrayna'nın ele alınacağını ifade eden Kallas, 'Yarın, 90 milyar Euro'luk kredi konusunda bazı olumlu kararlar bekliyoruz. Ukrayna'nın bu krediye gerçekten ihtiyacı var ve bu aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı yıpratamayacağının göstergesidir' dedi. Bugün ayrıca Orta Doğu ile ilgili görüşmeler olacağını ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'ın da toplantıya iştirak ederek İsrail ile görüşmeler konusunda bir değerlendirme sunacağını söyleyen Kallas, AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanının, Avrupa'nın Orta Doğu'da atabileceği ek adımları değerlendireceğini belirtti.

AB, Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücretine karşı

Kallas, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücretine uygulama planına karşı olduğunu işaret ederek, 'Orta Doğu'da elbette İran'la ilgili savaşta yaşananları da ele alıyoruz. Seyir özgürlüğünün yerinin 'geçiş ücreti' sistemiyle değiştirilemeyeceği açıktır. Diplomatik çözümleri destekliyoruz. Ancak nükleer meseleye ek olarak diğer kaygıların da ele alınması gerektiği açık. Füze programları, hibrit ve siber tehditler, vekil güçlere verilen destek ve Rusya'ya destek gibi konular gündemde. Bunları elbette tartışıyoruz. Ayrıca Batı Şeria'daki gelişmeleri de ele alacağız' dedi.

AB'nin dün Filistin ile ilgili toplantılar gerçekleştirdiğini ve 60'tan fazla ülkenin katılım gösterdiğini aktaran Kallas, 'Filistin'in en büyük destekçileri biziz. Bölgede istikrarın sağlanması için Filistinlilerin sahip olduğu ve Filistinlilerin yönettiği bir sürecin olması gerektiğini güçlü bir şekilde vurguluyoruz' şeklinde konuştu.

Kallas, toplantıda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Sudan'daki krizin de ele alınacağını dile getirdi.

'Suriye ile ilişkiler başlıyor'

AB dışişleri bakanlarının Suriye'yi de konuşacaklarını vurgulayan Kallas, 'Gelecek ay bir toplantımız olacak. Suriye ile askıya alınmış iş birliği anlaşmasını yeniden yürürlüğe koymaya karar verdik. Aynı zamanda Suriye ile Ortaklık Anlaşması müzakerelerini de yeniden başlatıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Ateşkes çok kırılgan ama diplomasiye bir şans verilmeli'

Gazetecilerin İran ile ateşkes konusunda AB'nin ne gibi adımlar atabileceği sorusuna Kallas, 'Olanları kenardan izlemiyoruz. Bölgesel ortaklarla aktif bir şekilde çalışıyoruz, çünkü aynı endişeleri paylaşıyoruz. İran'ı en iyi onlar tanıyor ve müzakere masasındaki tarafların ellerini güçlendirmek istiyoruz. Ateşkes çok kırılgan ama diplomasiye bir şans verilmeli. Ateşkesin, diplomatik bir çözüm bulunana kadar uzatılmasını umuyorum' yanıtını verdi.