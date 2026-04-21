İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 'İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını talep ediyoruz. Bu talep anlaşmanın ikinci maddesine dayanıyor. Zira Avrupa Birliği, İsrail ile ilişkisini ancak insan haklarına saygı temelinde sürdürebilir' dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugün Lüksemburg'da gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda Orta Doğu, Lübnan, İran, Ukrayna ve Sudan'daki krizlerin ele alınacağını işaret eden Albares, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük krizin yaşandığını söyledi. Toplantı öncesindeki açıklamalarında İsrail'e sert eleştiriler yönelten Jose Manuel Albares, 'İspanya, Slovenya ve İrlanda ile birlikte bugün AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasının tartışılmasını talep ettik. Bu talep anlaşmanın ikinci maddesine dayanıyor. Zira Avrupa Birliği, İsrail ile ilişkisini ancak insan haklarına saygı temelinde sürdürebilir' ifadelerini kullandı.

'Lübnan'da uluslararası hukukun ihlali niteliğinde bir işgal söz konusu'

İspanya'nın bu talebi diğer ülkelerle birlikte son defa gündeme getirmesinden bu yana İsrail'in daha fazla şiddete yöneldiğini vurgulayan Albares, 'Her şey daha kötüleşmiş durumda. Lübnan'da uluslararası hukukun ihlali niteliğinde bir işgal söz konusu' dedi.

Lübnan'da sivil halka yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanlar görüldüğünü ve aynı şekilde Batı Şeria'da şiddetin yayılmaya devam ettiğini söyleyen İspanyol Bakan, 'İsrailli yerleşimcilerin şiddeti artıyor ve yalnızca Filistinlilere uygulanan ölüm cezaları gibi kabul edilemez yasalar çıkarılıyor. Gazze'de ise ateşkesin sistematik olarak ihlal edildiğini ve barış sürecinin ikinci aşamasının artık nerede olduğunu dahi bilmediğimizi görüyoruz' diye konuştu.

'AB'nin İsrail'e karşı harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor'

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 'Bu nedenle İsrail'e yönünü değiştirmesi gerektiğini açıkça söylemeliyiz' ifadelerini kullandı.

İspanyol Bakan Albares, 'Avrupa Birliği üyesi diğer tüm ülkelere, AB'nin İsrail'e karşı harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor diye sormak istiyorum! İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik bir şekilde ihlal etmesi karşısında AB'nin tepki vermesi için daha ne olması gerekiyor' dedi.

İsrail'e 2000 yılından bu yana AB pazarına imtiyazlı erişim sağlayan Ortaklık Anlaşması'nın iptali için 27 AB üyesi ülkenin bu teklifi oybirliği ile onaylaması gerekiyor.

İspanya, İrlanda ve Slovenya dışişleri bakanları Kallas'a mektup göndermişti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Pazar günü yaptığı açıklamada AB'yi İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını sona erdirmeye çağırmış ve 'Uluslararası hukuku veya AB'nin prensiplerini ihlal eden bir hükümet, ortağımız olamaz' demişti.

İspanya, İrlanda ve Slovenya dışişleri bakanları ise Cumartesi günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a bir mektup göndererek, İsrail'i AB ile Ortaklık Anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı. Mektupta, İsrail parlamentosunun Filistinlilere ölüm cezasını onaylaması ve Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin insan haklarının ihlali olduğu ifade edilmişti.