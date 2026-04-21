Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kim Haklı adlı tiyatro oyununun vatandaşlar ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen İncirliova Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında ünlü oyuncular Fulden Akyürek, Serdar Sevtekin, Sezer Soykök, Ali İhsan Bozdemir ve Esin Gündoğdu tarafından sahnelenen 'Kim Haklı' tiyatro oyunu vatandaşların katılımıyla sahnelendi. Oyun sonunda Belediye Meclis Üyesi İsmail İşlekkol sanatçılara çiçek takdiminde bulundu.

İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve bu güzel akşamda bizlere birlikte olan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlçemizin sosyal hayatını kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeye, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye ve her yaştan hemşehrimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.