İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın-İzmir Karayolu üzerinde yürütülen anayol asfalt çalışmaları kapsamında yenilenecek köprüde incelemelerde bulundu.

Başkan Kaya'nın girişimleriyle ilçeye kazandırılan ve yatırım değeri 300 milyon TL'yi bulan anayol asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Okullar Kampüsü ve TOKİ Konutları bölgesinde yer alan köprü de yenileniyor.

Aydın-İzmir Karayolu üzerinde devam eden çalışma doğrultusunda, kullanım ömrünü tamamlayan mevcut köprünün yerine modern, güvenli ve uzun ömürlü yeni bir köprü inşa edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen proje kapsamında bölgede zemin güçlendirme çalışmaları ve fore kazık uygulamaları başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaya, yapılan yatırımın önemine dikkat çekerek, 'Anayolumuzun İzmir istikameti üzerinde bulunan köprümüz hem eski hem de yetersiz durumdaydı. Anayol asfalt çalışmaları kapsamında bu köprünün de yenilenmesine karar vermiştik. Yeni köprü için çalışmalar başladı. Öncelikle fore kazık uygulaması ile zemin güçlendirme işlemleri gerçekleştirilecek, ardından köprü inşaatına geçilecek. Yeni projede en önemli farklılıklardan biri de yaya yolu olacak. Eski köprüde yaya yolu bulunmuyordu. Ayrıca yoğun yağışlarda yaşanan taşkın riski de yeni köprü ile önemli ölçüde ortadan kaldırılmış olacak. İncirliovamızın geleceğine değer katan bu önemli yatırımın en kısa sürede tamamlanması için özveriyle çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve belediye personelimize teşekkür ediyorum' dedi.