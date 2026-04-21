Anadolu Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Harran Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen '16. Uluslararası Yeni Dünya İletişim Kongresi'nin açılış töreni, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonunda gerçekleştirildi. Törene; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

'Teknolojik değişim iletişimi dönüştürüyor'

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise konuşmasında, yapay zekâ ve teknolojik gelişmelerin iletişimi yeniden şekillendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Teknolojik değişimler, ilişkilerimizi ve düşünme biçimlerimizi dönüştüren bir güç hâline gelmiştir. Artık iletişim kurmuyor, iletişimin içinde yaşıyoruz. Bu noktada üniversiteler; bilgi üreten ve iletişime yön veren bireyler yetiştirmede önemli bir role sahiptir.'

'Etkili iletişim, medeni toplumun göstergesidir'

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, iletişimin hayatın her alanında belirleyici olduğunu vurgulayarak, 'İletişim; iş, aile ve sosyal yaşamda son derece önemli bir kavramdır. Etkili kullanıldığında toplumların medeniyet düzeyinin de bir göstergesidir. Dijital ortamlarda ise duygu ve ton eksikliği, iletişim kopukluklarına yol açabilmektedir. Bu nedenle etkili iletişim hem ulusal hem uluslararası düzeyde büyük önem taşımaktadır.' dedi.

'Kongre, güçlü bir düşünce platformuna dönüştü'

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Çiftçi ise, kongrenin yıllar içinde büyüyerek uluslararası bir platform hâline geldiğini ifade etti. Çiftçi '2018'de başlayan bu akademik yolculuk, bugün farklı kültürleri ve bakış açılarını bir araya getiren güçlü bir platforma dönüştü. Yıllar içerisinde kongrede yüzlerce akademisyenin katılımıyla 260 bildiri sunuldu. Bu çeşitlilik, iletişimin evrensel niteliğini ortaya koydu.' diye konuştu.

'Dünya bir dönüşüm içinde'

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç ise iletişim alanındaki değişime dikkat çekerek şunları söyledi:

'Dünyanın içinden geçtiği dönüşümü, iletişim disiplinini dikkate almadan anlamak mümkün değil. Bu kapsamda bu tür akademik etkinlikler, söz konusu dönüşümü anlamak açısından önemli katkılar sunuyor. Bu nedenle bugün 16'ıncısı düzenlenen bu kongrenin fakültemizde düzenlenmesi bizim için çok önemli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim'

Kongrenin açılış töreni, konuşmacılara plaket takdiminin ardından sona erdi. İki gün sürecek kongrede, 15 oturumda 21 araştırmacı çalışmalarını katılımcılarla paylaşacak.