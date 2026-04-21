Aydın'da düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri hem doğa sevgisini öğrendi hem de fidan dikerek çevreye katkı sağladı.

Aydın'da 'Yeşil Vatan: Benim Okulum Geleceğe Çare' protokolü kapsamında düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri hem doğayı tanıdı hem de fidan dikti. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Efeler Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri orman görevlileriyle bir araya geldi. Program kapsamında öğrencilere ormanların önemi, doğa sevgisi ve çevre bilinci hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, uygulamalı olarak fidan dikimi de gerçekleştirildi. Öğrenciler, diktikleri fidanlarla doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'Etkinlik kapsamında öğrencilere orman ve doğa sevgisi anlatıldı, çeşitli hediyeler verildi ve ardından fidan dikimi yapıldı' ifadeleri yer aldı.