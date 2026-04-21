Irak'ta Kerkük vilayeti valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, yemin ederek görevine resmen başladı.

Irak'ın Kerkük vilayetinde valilik görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa için Kerkük İstinaf Mahkemesi'nde tören düzenlendi. Ağa, Kerkük İstinaf Mahkemesi Başkanı Savcı Kasım Muhammed el-Azzavi'nin huzurunda ettiği yeminle resmen görevine başladı. Kerkük'te 102 yıl aradan sonra ilk kez bir Türkmen valilik koltuğuna oturdu.

Sudani ile görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı kabul etti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Sudani, Ağa'yı İl Meclisi'nin güvenini kazanmasından dolayı tebrik etti ve kendisine görevinde başarılar diledi. Görüşmede Kerkük'teki genel durum, özellikle hizmet sektörünün geliştirilmesine yönelik plan ve projeler ele alındı. Sudani, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin, kentin istikrarına katkı sağlayacağını ve her kesimin çıkarına hizmet edeceğini ifade etti. Sudani, hükümetin yerel yönetimleri destekleme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını yineleyerek Kerkük'te hizmet ve kalkınma projelerinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Kerkük'te en son 1924'te bir Türkmen valiliğe seçilmişti.