Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla 6-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarında 11 gram bonzai hammaddesi, 1 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, 1 gram kubar esrar ele geçirildi.

İçeriği Görüntüle

Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş. tutuklandı.

Kaynak: İHA