Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, aralarında suça sürüklenen bir çocuğun da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Türk Polis Teşkilatı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik sokak çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda A.K. (34) isimli şahsın üst aramasında toplam 2 bin 382 içimlik peçete şeklinde sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir diğer operasyonda ise N.Ş.K. (18) ve E.I. (18) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 255 adet sentetik ecza, 18 bin 660 TL nakit para, 29 adet uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen jelatin, 1 adet hassas terazi ve 35,50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk N.Ş.K. hakkında ilk etapta adli kontrol kararı verildi. Ancak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine N.Ş.K. da 20 Nisan 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.