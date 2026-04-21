Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan destekler üreticilere anlatıldı. 2026 yılı destek çağrıları öncesinde gerçekleştirilen toplantının, yatırım yapmak isteyen üretici ve girişimcilere yol gösterici olduğu belirtildi.

Toplantı, TKDK İl Müdürü Murat Akın koordinasyonunda yapılırken, açılış konuşmasını Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay gerçekleştirdi.

Şenay konuşmasında, tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekerek, Manisa'nın sanayi gücünün yanı sıra yüksek tarımsal üretim kapasitesiyle de öne çıktığını ifade etti. Tarım ve sanayinin entegre gelişiminin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik olduğunu vurgulayan Şenay, TKDK desteklerinin üreticilerin rekabet gücünü artırdığını ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sunduğunu söyledi.

Desteklerin özellikle tarımsal işletmelerin modernizasyonu, işleme ve pazarlama kapasitesinin artırılması, altyapı yatırımları ve iş çeşitliliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli fırsatlar sunduğunu belirten Şenay, Manisa TSO olarak üyelerin bu imkanlardan en etkin şekilde yararlanması için bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca 2026 yılı içerisinde açılması planlanan destek çağrılarına ilişkin başvuru süreçleri, uygunluk kriterleri ve hibe oranları detaylı şekilde anlatıldı. 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (M1)', 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (M3)', 'Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları (M6)' ve 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (M7)' başlıkları toplantının ana gündemini oluşturdu.

Toplantının, Manisa'da yatırım yapmak isteyen girişimciler için önemli fırsatlar sunduğu ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin önünü açacağı ifade edildi.