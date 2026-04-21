Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma trafik ekipleri, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenledikleri eğitimle trafik kurallarını uygulamalı şekilde anlattı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Sarıgöl Çanakçı Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere trafikte güvenli davranış alışkanlıkları kazandırılması amaçlandı. Jandarma trafik ekipleri tarafından verilen seminerde; karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları kapsamında yaya geçidi kullanımı ve ışıklı kavşak kuralları detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitimde ayrıca okul servisi araçlarına binme ve inme kuralları, emniyet kemerinin önemi, araç içerisinde güvenli oturma şekilleri ve okul çevresinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. Öğrencilere bisiklet kullanma kuralları ile koruyucu ekipman kullanımının önemi de aktarıldı.

Trafikte görünür olmanın hayati önemine dikkat çeken ekipler, trafik işaret ve levhalarını tanıtarak öğrencilerin bilinç düzeyini artırmayı hedefledi.

Yetkililer, bu tür eğitim faaliyetlerinin çocuk yaşta trafik bilincinin oluşmasına büyük katkı sağladığını belirtti.