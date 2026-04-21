Türkiye'nin dört bir yanından Karabük'te buluşan muhtarlar, yerel yönetimlerin önemini vurgularken, Manisa'yı temsilen katılan İzmir Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, buluşmayı değerlendirdi.

Karadeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı İbrahim Harmanbaşı öncülüğünde Karabük'te düzenlenen geniş katılımlı Muhtarlar Buluşması, Türkiye genelinden gelen federasyon ve dernek temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa'yı temsilen katılan İzmir Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, yerel yönetimlerde muhtarların rolüne dikkat çekerek, buluşmanın oldukça verimli geçtiğini anlattı.

Program kapsamında ilk olarak Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz makamlarında ziyaret edildi. Ziyaretlerde karşılıklı hediye takdimleri yapılırken, kültürel dayanışma örnekleri sergilendi.

Etkinliğin devamında Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Çocuklarda Şiddet, Ekran Zorbalığı ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele' konulu konferansa katılan heyet, toplumsal sorunlara karşı ortak mücadele vurgusu yaptı. Konferansın ardından değerlendirmelerde bulunan Bedriye Pehlivan, 'Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Muhtarlar olarak mahallelerimizde bu bilinci yaymak için daha fazla çalışacağız' dedi.

Program çerçevesinde Bulak Mencilis Mağarası, Kristal Cam Teras ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu Evleri de ziyaret edildi. Tarihi ve kültürel mirasa hayran kalan katılımcılar, bölgeye büyük ilgi gösterdi.

Toplantının bir diğer ayağında CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, muhtarların yerel yönetimlerdeki etkin rolü masaya yatırıldı. Burada da söz alan Bedriye Pehlivan, 'Muhtarlar, vatandaş ile devlet arasında en güçlü köprüdür. Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor' ifadelerini kullandı.

Organizasyona katılan ve İzmir Muhtarlar Federasyonu üyesi olan Yunusemre ve Demirci Muhtarlar Derneği üyeleri, ulaşım desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.