Şehzadeler Belediyesi tarafından Çimentepe Caddesi üzerindeki Sevgi Yolu'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, bölgeye modern bir görünüm kazandırarak caddeyi cazibe merkezi haline getirdi. Yapılan düzenlemelerin ardından memnuniyetlerini dile getirmek isteyen cadde esnafları, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'i kahvaltıda ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmaya Başkan Şimşek'in yanı sıra başkan yardımcıları Mümin Yılmaz ve Gökhan Duymuş da katıldı. Esnaflar, Sevgi Yolu'nda yapılan yenileme çalışmalarıyla bölgenin hem daha modern hem de daha işlevsel bir hale geldiğini belirterek, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette konuşan Başkan Şimşek, esnafın ilgisi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ilçenin her noktasında yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. Şimşek, Şehzadeler'i daha güzel ve yaşanabilir bir hale getirmek için esnaf ve vatandaşlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.