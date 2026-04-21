Manisa Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Fatih Öztürk, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Öztürk için Manisa'da veda ve devir teslim törenleri düzenlenirken, Manisa'nın yeni Orman İşletme Müdürü İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevinden atanan Ufuk Aydemir oldu.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Fatih Öztürk'ü makamında kabul ederek Manisa'daki görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Vali Özkan, özellikle orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma faaliyetleri ve doğal kaynakların korunmasına sunduğu katkılara dikkat çekerek, Öztürk'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

Görevini devretti

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Fatih Öztürk, görevini İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevinden atanan Ufuk Aydemir'e devretti. Devir teslim törenine İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da eşlik etti.

Görev tesliminin ardından Ufuk Aydemir, Manisa Orman İşletme Müdürü olarak görevine başladı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Fatih Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençoğlu, Öztürk'e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti ve yeni görev yerinde başarılar diledi.