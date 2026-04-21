Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, çocuk ve genç kategorilerinde açılan karate kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Kapalı spor salonunda karate hocası Ali Duran öncülüğünde yapılan eğitimlerde, çocuk ve gençler, sporu öğrenerek, milli sporcu olma fırsatını yakalayabiliyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen eğitimlere isteyenler katılabiliyor. Kurs Hocası Ali Duran, ''Karate kurslarına yoğun bir ilgi var. Kurslar çocukları kötü ortamlardan ve kötü alışkanlıklardan koruyarak, birer sporcu olmalarını sağlıyor'' dedi.