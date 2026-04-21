Manisa'nın Kula ilçesinde, 50'nci Turizm Haftası kutlamaları başladı. Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikler, okulun bahçesinde gerçekleştirildi.

Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş, Kula'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Okumuş, özellikle Kula'nın eşsiz jeopark alanları, tarihi evleri ve geleneksel dokusunun bölge turizmine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca gençlerin turizm bilinciyle yetişmesinin, hem yerel kalkınma hem de kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan, şiirler ve çeşitli sahne performansları sergilendi.

Etkinliğe, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Akta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, şube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.