Evrenin sonsuz derinliği, insanlığın en eski merak alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Gökyüzüne yönelen bu ilgi, bilimsel keşiflerin yanı sıra eğitimden turizme kadar pek çok alanda yeni kapılar aralıyor. Bu kapsamda her yıl 21 Nisan'da kutlanan Dünya Astronomi Günü, uzayı daha geniş kitlelere tanıtmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan da bu özel gün kapsamında astronominin toplumsal, akademik ve sektörel yansımalarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

'Astronomi, uzaya olan ilgiyi topluma yayma amacını taşıyor'

Dünya Astronomi Günü'nün ortaya çıkışına değinen Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, bugünün temel amacının gökyüzünü ve uzay gözlemciliğini geniş kitlelere sevdirmek olduğunu belirtti. 1970'li yıllardan itibaren kutlanmaya başlanan bu özel günün, özellikle uzay yarışının etkisiyle önem kazandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan, '1969'da Ay'a yapılan ilk insanlı iniş, insanlığın uzaya bakışını kökten değiştirdi. Sonrasında bu ilgiyi canlı tutmak ve topluma yaymak adına çeşitli programlar ve farkındalık günleri oluşturuldu.' dedi. Bu sürecin yalnızca bilimsel bir gelişme olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm oluşturduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, astronominin popülerleşmesinin uzay çalışmalarına olan ilgiyi de artırdığını dile getirdi.

'Geleceği anlamak için uzaya bakmalıyız'

Astronomi biliminin toplumda daha fazla yer bulması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, bu alanın yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. 'Nasıl ki arkeoloji geçmişi anlamamıza yardımcı oluyorsa, astronomi de geleceği anlamamızı sağlar.' diyen Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, bu bilimin eğitim sisteminin her kademesine entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Uzay alanındaki gelişmelerin artık farklı disiplinleri doğrudan etkilediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Seyhan; uzay turizmi, uzay hukuku ve savunma alanındaki yapılanmalar gibi birçok yeni çalışma alanının ortaya çıktığını ifade etti. Bu durumun tüm meslek gruplarını geleceğe hazırlanmaya zorladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan, toplumsal farkındalığın bu dönüşümün temelini oluşturduğunu söyledi.

'Astronomi turizmi, deneyim odaklı bir alan'

Astronomi ile turizm arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan, astroturizmin deneyim temelli bir turizm türü olduğunu ifade etti. Gökyüzü gözlemciliği, astrofotoğrafçılık ve kuzey ışıkları gibi doğa ve uzay temelli deneyimlerin insanları seyahate yönlendirdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, bu faaliyetlerin genellikle ışık kirliliğinden uzak alanlarda gerçekleştirildiğini söyledi. 'Astronomiyle ilgilenen bireyler aslında aynı zamanda turisttir.' diyen Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan, bu kapsamda doğa içinde konumlanan konaklama tesislerinin, cam tavanlı yapılar ve özel gözlem alanlarıyla bu deneyimi desteklediğini ifade etti. Astronomi turizminin yalnızca gökyüzüyle sınırlı olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, meteor kalıntılarına yapılan dalışlardan, yer çekimsiz ortamı simüle eden deneyimlere kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını söyledi. Özellikle parabolik uçuşlarla kısa süreli yer çekimsiz ortam deneyimlerinin, uzay turizminin yeryüzündeki yansımaları arasında yer aldığını vurguladı.

'Uzay turizmi dersi öğrencilerin bakış açısını değiştiriyor'

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde yürütülen uzay turizmi dersinin öğrenciler üzerindeki etkisine değinen Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan, bu dersin sosyal bilimler öğrencileri için yeni bir perspektif sunduğunu belirtti. Daha önce uzay ve mühendislik konularına uzak duran öğrencilerin, bu ders sayesinde konuya daha yakın hissettiklerini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, öğrencilerin ders kapsamında içerik üretmeleri, araştırmalar yapmaları ve kendi disiplinleriyle uzay konularını ilişkilendirmelerinin öğrenme sürecini güçlendirdiğini belirterek, bu yaklaşımın öğrencilerin hem motivasyonunu hem de yenilikçiliğini artırdığını söyledi.

'Deneyimleyerek öğrenme ilgiyi artırıyor'

Ders kapsamında uygulamalı öğrenme yöntemlerine de yer verildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, öğrencilerin uzayı deneyimleyerek öğrenmelerinin büyük bir fark oluşturduğunu ifade etti. Bu kapsamda gerçekleştirilen teknik geziler ve gözlem etkinliklerinin, teorik bilgiyi somut deneyimlerle desteklediğini söyledi. Öğrencilerin kendi içeriklerini üretmeye teşvik edildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, bu süreçte dijital araçlar ve yeni teknolojilerin etkin bir şekilde kullanıldığını, bunun da öğrencilerin üretkenliğini artırdığını vurguladı.

'Farkındalık etkinlikleri daha kapsayıcı olmalı'

Öğrencilerin Dünya Astronomi Günü gibi özel günlere yönelik farkındalığının sınırlı olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, bu durumun daha geniş katılımlı etkinliklerle aşılabileceğini belirtti. Kampüs genelinde düzenlenecek etkinliklerin yalnızca belirli bölümlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan, daha kapsayıcı organizasyonların önemine dikkat çekti.

'Üniversiteler bu alanda öncü rol üstlenmeli'

Türkiye'de astroturizm ve uzay turizminin gelişimi için üniversitelerin lokomotif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Seyhan, bu sürecin çok paydaşlı bir iş birliği gerektirdiğini ifade etti. Üniversitelerin yanı sıra yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemine değindi. Özellikle çocuklar ve gençlerin bu alana yönlendirilmesinin gelecekteki uzay çalışmalarının temelini oluşturacağını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan, 'Bir neslin hayali, diğer neslin teknolojisidir.' sözleriyle açıklamalarını tamamladı.