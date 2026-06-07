Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Koordinatörlüğü (ANAMEZUN) tarafından ilk kez düzenlenen Anadolu Mezun Buluşması, farklı dönemlerde Anadolu Üniversitesinden mezun olan isimleri yıllar sonra yeniden aynı kampüste bir araya getirdi.

Mezunlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi, üniversite ile mezunlar arasındaki bağı canlı tutmayı ve ortak aidiyet duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yeni Öğrenci Yemekhanesinde düzenlenen programa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) Müdürü ve Mezunlar Birliği (ANAMEZUN) Koordinatörü Prof. Dr. Didem Paşaoğlu Baş ile öğretim elemanları ve mezunlar katıldı.

'Anadolu Üniversitesi markasının sektörde büyük bir karşılığı var'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ilk kez düzenlenen Anadolu Mezun Buluşması'nın açılış konuşmasında etkinliğin önemine şu sözlerle dikkat çekti: 'Üniversitemiz 1958 yılında kuruldu ve 1962'den 63'ten bu yana yaklaşık 65 yıldır mezun veriyoruz. Türkiye'nin, dünyanın her köşesinde çok önemli noktalarda, çok önemli görevlerde okulumuzdan mezun arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ancak bugüne kadar buradan mezun olan bu binlerce, hatta açık öğretimle beraber milyonlarca Anadolu Üniversitesi mezunu arkadaşlarımızı bir araya getirmediğimizi fark ettik ve bu yıl mezun koordinatörlüğümüzle birlikte ilk defa Anadolu Üniversitesinden mezun olmuş herkesi davet edeceğimiz bir program yaptık. Çünkü Anadolu Üniversitesi markasının sektörde büyük bir karşılığı olduğunu biliyoruz. Bu markanın hakkını da buradaki herkes veriyor.'

'Anadolu Üniversitesi hızla gelişti'

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, mezuniyetinin üzerinden 39 yıl geçtiğini belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Biz buralara ilk geldiğimiz zaman Rektörlük Binası dahi yoktu daha sonraki yıllarda üniversitemiz hızla gelişti. Uzun yıllarımız burada geçti Anadolu Üniversitesinde 5 yıla yakın rektör yardımcılığı da yapmıştım. Bilecik Şeyh Edebali, Kütahya, Afyon ve Osmangazi üniversitelerinin tamamı ana ocağı olan Anadolu Üniversitesinden çıkmadır, burada kurulmuştur. Hâlâ biz hepsini bir bütün olarak görüyoruz.'

'Anadolu Üniversitesinden kopamadım'

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini üçüncü sınavımda ancak kazanabildim. Asıl amacım mezun olduktan sonra eczane açmaktı ama Anadolu Üniversitesi o kadar kucaklayıcı, o kadar vizyon verici bir yer ki, buradan kopamadım. O gün bugün Anadolu Üniversitesindeyim. Şu anda görev yaptığım Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi de zaten Anadolu Üniversitesi köklerinden kurulmuş bir üniversite. Gerçekten çok büyük, güçlü, Türk yükseköğretimine de dünya bilimine de katkı sağlamış bir üniversitede olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerle aynı ailenin parçası olduğum için gurur duyuyorum.'

'Bunu geleneksel yapmak istiyoruz'

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) Müdürü ve Mezunlar Birliği (ANAMEZUN) Koordinatörü Prof. Dr. Didem Paşaoğlu Baş ise konuşmasında mezun buluşmasının gelenekselleştirilmesini arzuladıklarını şöyle ifade etti: 'Burada şu anda sadece geçmişi yad etmiyoruz, hep beraber bir iletişim, bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Başta Anadolu Üniversitesi mezunu, Rektör Yusuf Adıgüzel'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü şu anda gördüğünüz faaliyeti destekleyen bize her türlü desteği veren kendisiydi. Çok müteşekkirim ayrıca mutfakta bizimle koşturan akademisyenlere ve idari personellere de teşekkür ediyorum ama en önemlisi sizleri burada görmekten, buraya katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.'

'Bizleri kavuşturduğunuz için çok teşekkür ederim'

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Yapı Ressamlığı Bölümü 2000 yılı mezunu Elif Yenigün Özer ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Üniversite zamanında hem okudum hem de milli sporculuk yaptım. Tekvando milli sporcusuyum ve olimpiyatlarda, dünya ile Avrupa şampiyonalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerim var. Şu anda devlet sporcusuyum. Bu mezunlar buluşması sayesinde uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarımla tam 26 yıl sonra tekrar bir araya geldim. Bizleri kavuşturduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim.'

'Anadolu Üniversitesinin öğrenci ve akademisyenlerine ihtiyacımız var'

Anadolu Üniversitesi mezunu iş insanı Haluk Erden, üniversiteyle imzaladıkları gönül sözleşmesi kapsamında başlattıkları Harman İnovasyon Programı'na değinerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Birçok yararlı girişimcilik programı var ama bunlar genelde laboratuvar ortamında kalıyordu. Biz mezunlar olarak, gençleri sahip olduğumuz şirketlerde gerçek vakaların içinde görevlendirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün dijital dünyasında hepimiz aynı çizgiden yarışa başlıyoruz ve bu doğrultuda Anadolu Üniversitesinin öğrencilerine ve akademisyenlerine çok büyük ihtiyacımız var. Gerçek vakalar üzerinde el ele çalışabilmek için lütfen özel sektörü yalnız bırakmayın. Bizlere bu imkânı sunan sayın rektörümüze ve üniversite yönetimine çok teşekkür ediyorum.'

Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Koordinatörlüğü (ANAMEZUN) tarafından ilk kez düzenlenen Anadolu Mezun Buluşması, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen plaket takdimi ile devam etti. Program kapsamında Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eskişehir yöresi halk oyunları gösterisi sunulurken, mezunlar toplu fotoğraf çekiminde bir araya geldi. Etkinliğin devamında fakülte ve birimlerinde düzenlenen buluşmalara katılan mezunlar, kampüste geçmiş anılarını tazeleyerek üniversiteyle bağlarını yeniden güçlendirme fırsatı buldu.