Gaziantep'te hırsızlık suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında kimlik sorgusu yapılan ve birden fazla hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.