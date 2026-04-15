Şehzadeler Belediyesi'nin Manisa ovasında başlattığı kapsamlı yol düzenleme çalışmaları Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, üreticilerin ulaşımını kolaylaştıracak projeyle ova yollarının daha konforlu hale getirileceğini söyledi.

Şehzadeler Belediyesi, çiftçilerin arazilerine daha kolay ulaşmasını sağlamak ve üretilen ürünlerin pazarlara hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılmasına katkı sunmak amacıyla ova yollarında geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 13 Nisan itibarıyla başlayan ve 6 ay sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında, bu sezon 100 kilometre malzemeli, 250 kilometre malzemesiz yol düzenlemesi gerçekleştirilecek. Çalışmaların başladığı Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ekiplerden bilgi aldı ve sahada yürütülen faaliyetleri yerinde takip etti. Üreticilerle de bir araya gelen Başkan Şimşek, talepleri dinledi.

Yapılan çalışmaların tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Şimşek, 'Amacımız, çiftçilerimizin arazilerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak ve ürünlerini pazarlara sorunsuz ulaştırabilmelerine destek olmak. Bu çalışmalarımızla Manisa ovasındaki üretim hayatına katkı sunmayı hedefliyoruz. Planladığımız şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi. Öte yandan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülecek çalışmalar kapsamında ovanın belirli bölümlerinde asfaltlama da yapılacak.

Toplam 63 kilometrelik yolun asfaltlanacağını belirten Başkan Şimşek, 'Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde ova yollarımızın önemli bir bölümünü asfaltlayacağız. Bu sayede hem ulaşım daha konforlu hale gelecek hem de üreticilerimiz ürünlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde pazarlara ulaştırabilecek' ifadelerini kullandı.