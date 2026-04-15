Manisa'nın Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, 10 yıllık birikimini kaleme aldığı 'Az daha çoktur' adlı eseriyle mülki idare alanında deneme türünde kitap yazan ilk isimlerden biri oldu. Genel, kitabının akademik değil, samimi ve yalın bir üslupla kaleme alınmış denemelerden oluştuğunu belirtti.

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, 10 yıllık süreçte kaleme aldığı 75 denemeden oluşan 'Az Daha Çoktur' kitabıyla mülki idarede alışılmışın dışına çıkarak deneme türünde bir esere imza attı.

İlk yazısını 2006, son yazısını ise 2016 yılında kaleme aldığını ifade eden Kaymakam Fatih Genel, kitabın uzun bir sürecin ürünü olduğunu söyledi. Genel, 'Bu kitap akademik bir çalışma değil, deneme tarzında bir eser. İçerisinde samimi, yalın ve kısa yazılar var. Bir roman gibi tek solukta değil, sindirilerek okunması gereken bir kitap' dedi.

Kitapta 75 ayrı başlık bulunduğunu dile getiren Genel, 'Yazılarımı günlük ve geçici konular yerine daha kalıcı, evrensel değerler üzerine kurmaya çalıştım. Bugün doğru olanın 100 yıl sonra da anlamını korumasını istedim. Eğer bu dünyadan ansızın göçersek, geride bir sözümüz kalsın düşüncesiyle yazdım' diye konuştu.

'İlk deneme tarzı kitap gibi duruyor'

Mülki idare camiasında kitap yazma geleneğinin sınırlı olduğuna dikkat çeken Genel, 'Vali ve kaymakamlarımızın hatıra türünde kıymetli eserleri var ancak deneme türünde bir çalışma benim bildiğim kadarıyla yok. Bu açıdan 'Az Daha Çoktur' kitabım ilk deneme tarzı eser gibi duruyor' ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan 'Hanım Gelin' adlı yazının 2011 yılında kendisine 'Yılın Kaymakamı' ödülünü kazandırdığını belirten Genel, 'Baba Nasihati' gibi kişisel ve etkileyici konuların da eserde yer aldığını söyledi.

Mesleğinin yanı sıra farklı ilgi alanlarıyla da bilinen Kaymakam Genel'in, at üzerinde okçuluk yaptığı, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı zihgir ve bıçak ustalığıyla da ilgilendiği öğrenildi. Genel, kitabında bu ilgi alanlarına da yer verdiğini ifade etti.

'Çok okunan bir kitap olduğunu söyleyemem' diyen Genel, 'Ancak modasının geçmemesi için evrensel olmasına özen gösterdim. Pek çok konuda uzun okumalar yapıp kısa denemeler yazdım' dedi.

1969 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğan, evli ve 3 çocuk babası olan Fatih Genel; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Türkiye'nin farklı illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Genel, halen Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde görevini sürdürüyor.