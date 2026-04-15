Manisa, Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Cansu, 'Kupayı Manisa'da kaldıracağız' dedi.

Manisa, engelli sporları adına tarihi günler yaşamaya hazırlanıyor. 1978 yılından bu yana büyük fedakarlıklarla varlığını sürdüren Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü, bu yıl Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi'ne (DCL) ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyor.

Manisa'da 27 Nisan - 2 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyonda Manisa temsilcisi, ilk kez ev sahibi olarak sahaya çıkacak. 'Sessiz Tarzanlar' olarak anılan takım, güçlü kadrosu ve yüksek motivasyonuyla şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.

Kulüp Başkanı Bilal Cansu, takımın yıllardır büyük emeklerle bugünlere geldiğini belirterek, 'Bizler duymayan ama yüreğiyle hisseden bir aileyiz. 1978'den bu yana kendi imkanlarımızla ayakta kalmayı başardık. Bu yıl ise emeğimizin karşılığını Avrupa sahnesinde almak istiyoruz. Kupayı Manisa'da kaldıracağımıza inanıyoruz' dedi.

Kadrosunda Japonya'da dünya şampiyonu olmuş 6 A Milli oyuncu, 4 U21 Milli sporcu ve A Milli takım tecrübesine sahip 4 önemli ismi barındıran Manisa ekibi, turnuvaya damga vurmaya hazırlanıyor. Sezonun devam ediyor olması sayesinde takımın fiziksel formu ve saha içi uyumu da dikkat çeken avantajlar arasında yer alıyor.

Son yıllarda şampiyonluklarıyla öne çıkan Yunan temsilcisi P.O.K Athens ise turnuvanın en güçlü rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Manisa halkına da çağrıda bulunan Başkan Cansu, 'Bu takım yalnızca sahada değil, tribünde de desteğe ihtiyaç duyuyor. Tüm Manisalıları yanımızda görmek istiyoruz. İşaret diliyle verilecek en küçük destek bile oyuncularımız için büyük bir moral kaynağı olacaktır' ifadelerini kullandı.

Açılış karşılaşması 27 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından başlatılacak.

Organizasyon sürecinde destek verenlere de teşekkür eden Cansu, 'Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ve Manisa Milletvekilimiz Sayın Mücahit Arınç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.