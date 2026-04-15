Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, son günlerde 14-20 Nisan tarihleri arasında 'Şehitler Haftası' adıyla yapılan paylaşımlar ve düzenlenen etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, 14-20 Nisan tarihleri arasında 'Şehitler Haftası' adıyla resmi bir anma haftasının bulunmadığını belirterek, bilgi kirliliğine karşı uyardı.

Kıyışkan yaptığı yazılı açıklamada, aziz şehitlerin hatırasının yaşatılmasının ve gazilere sahip çıkılmasının devletin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı. Bu sorumluluğun yalnızca belirli günlerle sınırlı olmadığını ifade eden Kıyışkan, şehit ve gazilere duyulan vefanın milletçe her zaman canlı tutulması gerektiğini belirtti.

Son günlerde 14-20 Nisan tarihleriyle ilgili çeşitli platformlarda 'Şehitler Haftası' kapsamında mesajlar yayımlandığını ve derneklerinin neden bu kapsamda program düzenlemediğine yönelik sorular aldıklarını kaydeden Kıyışkan, bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu dile getirdi.

Açıklamada, yapılan yasal düzenlemelerle resmî anma günlerinin açık şekilde belirlendiğine dikkat çekilerek, '18 Mart Şehitler Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü dışında, 14-20 Nisan tarihleri arasında 'Şehitler Haftası' adı altında resmi ya da idari olarak tanımlanmış herhangi bir anma günü veya haftası bulunmamaktadır' ifadelerine yer verildi.

Kıyışkan, bu durumun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açmaması adına bilinmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bilgi kirliliğine karşı hassas olunması çağrısında bulundu.

Şehitlerin ve gazilerin milletin vicdanında her zaman yaşadığını vurgulayan Kıyışkan, 'Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bu milletin baş tacıdır. Devletimiz ve milletimiz onları her zaman rahmet, minnet ve şükranla anmaktadır' dedi.