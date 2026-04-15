Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobile kamyon çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araçta bulunanlar kazada yaralanmadı ancak büyük korku yaşadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi Yeniköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova'dan Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan bir hafriyat kamyonu önündeki otomobile çarptı. Kamyon, otomobili yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada araçta bulunan 4 kişilik aile büyük şok yaşadı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı.

Polis ekiplerinin kazayla alakalı tahkikatı devam ediyor.