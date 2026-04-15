Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Mustafa Türkay Sonel ve hakkında yakalama kararı çıkartılan arkadaşı Umut Altaş'ın aynı araçta olduğu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ortaya çıktı. Doku'nun kaybolduğu geceye ait olan kayıtların daha önce dosyada olmadığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği öğrenildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen şüphelilerin sorgulanması sürerken gözaltında bulunan şüpheli Mustafa Türkay Sonel ve hakkında yakalama kararı çıkartılan ABD'de bulunan arkadaşı Umut Altaş'ın 5 Ocak 2020 günü aynı araçta olduğu PTS kayıtları ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu gece şahısların içerisinde bulunduğu aracın 2 gidiş 2 geliş şeklinde 4 kere PTS'ye takıldığı öğrenildi.

Daha önce dosyada bulunmayan görüntünün Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği bildirildi.